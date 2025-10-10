10日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前日清算値比40ポイント安の2万9390ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値2万9382.18ポイントに対しては7.82ポイント高。 株探ニュース