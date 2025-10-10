10日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝153円02銭前後と、前日午後5時時点に比べ4銭のドル安・円高と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝176円99銭前後と71銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース