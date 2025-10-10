人気YouTuber・平成フラミンゴのRIHOが、女優の北乃きいとお笑い芸人・3時のヒロインのゆめっちとのアフタヌーンティーでの失敗談を明かした。【映像】人気女優らが行ったアフタヌーンティーの実際の写真10月9日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、ゲストに3時のヒロインのゆめっちが登場した。番