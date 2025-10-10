日本銀行が１０日発表した９月の企業物価指数（２０２０年平均＝１００、速報値）は１２６・９となり、前年同月比で２・７％上昇した。伸び率は８月から横ばいで、上昇は５５か月連続となった。企業物価指数は、企業同士で売買するモノの値動きを示す。調査対象の５１５品目のうち、７割超にあたる３７３品目が上昇した。品目別では「農林水産物」が３０・５％上昇した。２０２５年産米で各地のＪＡ（農協）が農家に仮払いす