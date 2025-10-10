格闘家・武尊（34）の妻で俳優の川口葵（26）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。結婚式を行ったことを報告した。【写真あり】めっちゃ色鮮やか!!…幸せたっぷりの表情を浮かべた川口葵川口は「本日、結婚式・披露宴を無事に終えることができました。ご多忙の中ご出席いただき本当にありがとうございました」と報告。「皆さまの温かいお言葉と笑顔に心から感謝します。大切な人たちに囲まれて、幸せな一日になりました