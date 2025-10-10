モデル、タレント、プロ雀士としてマルチに活躍する“役満ボディー”岡田紗佳（31）が9日、自身のインスタグラムを更新。番組出演時の衣装姿を投稿した。岡田は「先日のアッコにおまかせ！の衣装！」とつづり、薄緑色のノースリーブのニットトップスに茶色のパンツを合わせた「色ほぼ木」のコーディネートを披露。タイトなトップスで、ボディーラインがくっきりと際立っている。この投稿にフォロワーからは「めっちゃ可愛い」「ザ