 SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは都道府県クイズです。「山」がつく都道府県を6つ考えてください！■気になる解答は…「山」がつく都道府県は……「山形県」、「山口県」、「山梨県」、「和歌山県」、「富山県」、「岡山県」でした！パッと思い浮かびましたか？では皆さん、また次回の問題でお会いしましょう！