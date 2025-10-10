久々の絡みにファンは大喜び『King ＆ Prince』の元メンバーで、現在は『Number_i』として活動中の岸優太が、9月29日に記念すべき30歳の誕生日を迎えた。人生の節目である大事なタイミングとあって、かつて同じグループだった仲間たちも、公の場で岸をお祝いしていたという。’23年5月22日をもってキンプリを脱退した約半年後、滝沢秀明氏（43）が代表取締役を務める会社・TOBEにて活動を再開した岸。同じく元キンプリの平野紫耀（