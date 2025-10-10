中国の有名な陶磁器「景徳鎮」のお皿を、まさかのダイソーで発見！景徳鎮はテレビ番組などでもよく目にしていたので、驚きつつ即カゴにINしてしまいました！澄んだ色合いが上品かつお洒落な雰囲気。サイズが小ぶりなので、ケーキやおつまみなどの盛り付けに最適です。価格も330円と、かなりお手頃でおすすめですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：景徳鎮ニューボン青磁丸皿価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソーテ