今回ご紹介するのはダイソーのイヤホン。最近は100円で購入できるものから、1,000円のものまで数多く並んでいます。そこで筆者が購入したのは比較的お安めの330円（税込）商品。パッケージから高見えで、家電量販店に並んでいそうなクオリティです。早速チェックしていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：高音質ステレオイヤホン（マイク付、AL-900、ピンク／ゴールドカラー）価格：￥330（税込）型式：ダイナミ