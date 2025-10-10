7人組グループ・BTSのJ-HOPEの初単独ワールドツアー『HOPE ON THE STAGE』のフィナーレを飾った、韓国・高陽総合運動場のメインスタジアムでの2日間のアンコールコンサートが、『j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' THE MOVIE』として11月28日より全国の映画館で劇場公開されることが10日、発表された。【写真】「まるで別世界」ルイ・ヴィトンの世界に溶け込むBTS・J-HOPEBTSのメンバーとして世界的な人気を誇る一方、ソロアー