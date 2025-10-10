食器の種類が豊富なダイソーで、素敵な商品を発見！なんと、おにぎりのような可愛いデザインのお皿が並んでいて、スルーせずにはいられませんでした♡質感も凝っていて、食卓になじみやすい色合いも見どころ。シンプルながらほんのり個性が光るデザインで、食卓を明るく、楽しく彩ってくれること間違いなしですよ♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：皿（マットおにぎり）価格：￥330（税込）サイズ（約）：17cmO