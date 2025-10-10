◆日本の水害増は今に始まった話じゃない!?9月11日、東京と神奈川を局地的に災害級の大雨が襲い、多くの建物に被害が出た。近年、こうしたゲリラ豪雨や線上降水帯、台風などが各地に大規模な被害をもたらしている。日本は「山の国」、「海の国」であるとともに、「川の国」でもある。大洋の湿った空気で雨を降らせる雲ができ、日本の山間に大雨を降らせると、その水が大量に川に流れ込んで、災害が発生する。日本は「水害の