アイドルグループ「NGT48」の元メンバーで、モデル、インフルエンサーとして活動する川越紗彩の初写真集「なんとかなるなる」（KADOKAWA）が10月14日に発売される。本作はインドネシア・バリを舞台に女の子らしい可愛さとセクシーの両立を目指した意欲作。初めてのランジェリーカットやシースルーのバックショットにも挑戦している。今回のインタビューではこだわり抜いた衣装や、人生初海外ロケの裏話などを語ってもらった。◆一