アイドルグループ・STU48の内海里音の1st写真集『ハートのGPS』（KADOKAWA）が、10月8日に発売された。出身地である岡山県で撮影され本作は、生まれ育った環境でこそ見せられる自然体な姿が収められている。大胆な背中見せのカットやランジェリー撮影にも挑戦。普段のアイドル活動やグラビアでは見ることのできない、「新しい内海里音」も必見だ。発売を間近に控え、日刊SPA!のインタビューに応じた内海。そこで明かしたのは写真一