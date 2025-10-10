TBSの良原安美アナウンサー（30）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。同期の宇賀神メグアナ（29）、田村真子アナ（29）との3ショットを公開した。良原アナは「我がパワースポット」と書き出し、「30歳かぁ、、と3人でしみじみしながら。きたる誕生日も祝ってもらいました。ありがとう」と誕生日を祝われたことを報告。さらに「お互いにとっていつまでもホッとできる場所であり続けたいなぁとあらためて思うのでした」と、同