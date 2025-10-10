◇ナ・リーグ地区シリーズ第4戦ドジャース―フィリーズ（2025年10月9日ロサンゼルス）ドジャースのタイラー・グラスノー投手（32）が9日（日本時間10日）、フィリーズとの地区シリーズ（DS）第4戦に先発。6回2安打無失点、8つの三振を奪うなど、完璧な投球内容で試合をつくった。今ポストシーズンはDS初戦に先発・大谷翔平の後を受け、リリーフとして登板。2回1安打無失点の好リリーフを見せた。中4日で立った今ポスト