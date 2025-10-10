女流プロ雀士でモデルの岡田紗佳の衣装ショットが話題を呼んでいる。１０日までにインスタグラムで「先日のアッコにおまかせ！の衣装！色ほぼ木」とつづって、ミントグリーンでノースリーブのニットにブラウンのパンツ姿を披露。この投稿には「めっちゃ可愛い」「魅力的です」「組み合わせ似合ってます！」「ヤバい」「優勝！」などの声が寄せられている。