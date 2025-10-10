◇ナ・リーグ地区シリーズ第4戦ドジャース―フィリーズ（2025年10月8日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が9日（日本時間10日）、本拠でのフィリーズとの地区シリーズ第4戦に「1番・DH」で先発出場。6回の第3打席も空振り三振に倒れ、凡打が続いた。両軍無得点で迎えた6回、先頭で第3打席を迎えたが、相手先発左腕・サンチェスに内角シンカー2球で追い込まれると、3球目、外角に沈むチェンジアップにバット