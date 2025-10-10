JR西日本によりますと、きょう（10日）午前7時28分ごろ、山陽本線の東岡山駅構内で踏切設備を確認したため、赤穂線の列車に約15分の遅れがでているということです。【午前8時半現在】 【影響区間】赤穂線播州赤穂～岡山駅までの一部列車に遅延 JR西日本では最新の運行状況についてホームページでの確認を呼びかけています。