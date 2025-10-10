山形市によりますと、9日の午後10時35分ごろ、山形県山形市富の中二丁目付近でクマの目撃情報がありました。 【写真を見る】【地図あり】山形市の住宅地富の中にクマ出没南沼原小学校そばで警察と市が注意を呼びかけ 目撃された場所は南沼原小学校の南側に位置する住宅地で、市の交通大動脈である西回りバイパスのそばです。  きょうの登校時間帯は警察がパトカーを出し、市が保護者に登校する児童の見守りをお