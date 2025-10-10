福岡県警春日署は10日、那珂川市片縄4丁目付近で9日午後3時ごろ、女性とその子供に男性が接近し、意味不明な言動をした後立ち去る事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男性は40から50代、前歯が欠けた人物という。