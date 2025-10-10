10月9日夜、静岡県菊川市の市道で、自転車の男性に車が接触し、側溝に転落した男性が軽いけがをしました。車はそのまま逃走したため、警察はひき逃げ事件として捜査しています。 9日午後7時40分頃、菊川市赤土の市道で、自転車に乗っていた30～40代の男性に後ろから走ってきた車がぶつかり、車はそのまま逃走しました。 男性は側溝に転落し、胸や背中を打つなど軽いけがをしました。 警察によりますと、男性から警察に「