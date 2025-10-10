ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（33）の妻、ブリアンナ夫人が9日（日本時間10日）、自身のインスタグラムを更新。本拠でのフィリーズとの地区シリーズ第4戦に挑む夫に“ファッション”でエールを送った。ブリアンナ夫人はデニム素材のセットアップのコーデを披露。足元には「Dodgers」の文字があしらわれ、お尻には背番号「50」が赤い文字で装飾されている。フォロワーからは「似合っている」「美しい」「ゴージャス」