資産運用に興味はあるけれど、不安でなかなか始められない。そんなお悩みを持つ人は多いでしょう。「損したらどうしよう」「そもそも知識がないし…」など、運用への心理的なハードルは誰もが抱えるものです。そこでこの記事では、資産運用に不安を感じる原因をまとめ、安心して運用を続けるための具体的なアドバイスをわかりやすく解説します。「もっとポジティブに資産運用に向き合いたい」という方は、ぜひ参考にしてください。