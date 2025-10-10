ＮＨＫ大阪放送局は、現在放送中の朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（毎週月〜土曜午前８時）に出演する女優のシャーロット・ケイト・フォックスのコメントを発表した。同ドラマは、明治時代の島根・松江を舞台に「怪談」好きのヒロイン・松野トキ（高石あかり）と外国人教師レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）を軸に人間模様を描く。シャーロットは今回、米国の新聞社に勤める女性記者でヘブンの同僚・イライザ・ベルズラン