東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値153.07高値153.23安値152.14 154.58ハイブレイク 153.90抵抗2 153.49抵抗1 152.81ピボット 152.40支持1 151.72支持2 151.31ローブレイク ユーロドル 終値1.1564高値1.1648安値1.1542 1.1733ハイブレイク 1.1691抵抗2 1.1627抵抗1 1.1585ピボット 1.1521支持1 1.1479支持2 1.1415ロ