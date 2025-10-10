東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値8.89高値8.95安値8.88 9.00ハイブレイク 8.98抵抗2 8.93抵抗1 8.91ピボット 8.86支持1 8.84支持2 8.79ローブレイク シンガポールドル円 終値117.76高値118.14安値117.50 118.74ハイブレイク 118.44抵抗2 118.10抵抗1 117.80ピボット 117.46支持1 117.16支持2 116.82ローブレイ