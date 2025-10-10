豪中銀総裁豪州経済は「かなり良好な状態」家計消費は回復基調にある 豪中銀のブロック総裁は、豪州経済は「かなり良好な状態」にあると述べた。 ブロック総裁は、失業率は良好な水準を維持しておりインフレも目標範囲内に戻った。家計消費も回復基調にあり、豪州の経済状況はかなり良好な状態にあると語った。インフレが中銀目標範囲内にあることを示す最近のデータは歓迎するものの、サービス部門のインフレ