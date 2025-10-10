きょう（10日）午前8時過ぎ、岡山市中区小橋町の岡山電気軌道 中納言電停付近で軽乗用車の事故がありました。 【画像を見る】軌道をふさぐ事故車両事故処理の現場 消防によりますと、きょう午前8時9分、「車両が電柱にぶつかった。60代の男性が負傷の模様」と通報がありました。 軽乗用車は一時、路面電車の軌道をふさいでいましたが、その後、運行に支障のないスペースに移動されました。 岡山電気軌道によりますと、