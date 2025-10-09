サロン専売ヘアケアブランド「オラプレックス（OLAPLEX）」が、軟毛・細毛に特化したファインシリーズを展開する。新たに「No.4 ファイン ボンドメンテナンスシャンプー」（250mL 3080円、1000mL 1万780円）」と「No.5 ファイン ボンドメンテナンスコンディショナー」（250mL 3080円、1000mL 1万780円）」を10月21日に発売。併せて同日に、ブランド初のスタイリングアイテム「No.10 スタイリングジェル」（200mL 3080円）も揃え