看板絵師の喜多川歌麿と疎遠になりつつあった蔦重（蔦屋重三郎）は、新たな看板絵師として東洲斎写楽（※）を売り出すことにしました。（※）その正体は、能楽師の斎藤十郎兵衛（さいとう じゅうろべゑ）説が有力。写楽のデビューは寛政6年（1794年）5月。背景に黒雲母摺（くろきらずり）をあしらった役者の大首絵28作を一気に放出するという、異例の豪華仕様です。東洲斎写楽「三代坂東三津五郎の鷺坂左内」それだけ蔦重の期待が