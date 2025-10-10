北日本では寒気の影響を受ける時期があるでしょう。特に北海道では、10月18日から24日頃にかけての期間に、急に寒くなりそうです。東日本や西日本の高温傾向は続きそうで、紅葉の見頃の時期は、例年よりも遅くなるでしょう。■北日本（北海道・東北）【天候の傾向】北日本の天気は、数日の周期で変化するでしょう。北日本日本海側では、10月18日から24日頃にかけて、寒気の影響を受けやすく、例年と比較して、くもりや雨の日が多い