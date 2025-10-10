（ＣＮＮ）イスラム組織ハマスの交渉担当者は９日、パレスチナ自治区ガザ地区の和平案をめぐる協議で、「戦争が永久に終結する」との保証を米国などの仲介国から得たと明らかにした。ハマスの交渉担当者であるハリル・アルハヤ氏はテレビで放送された演説で、「人々に対する戦争と侵略を終わらせ、恒久的な停戦と占領軍の撤退を開始することで合意した」と発表した。アルハヤ氏によると、合意の一環として、２０２３年１０月のハマ