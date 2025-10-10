活動停止中のガールズグループNewJeans（ニュージーンズ）の代表曲の1つ「Hype Boy」が、米国音楽専門マガジン・ローリングストーン（Rolling Stone）が選ぶ「21世紀最高の歌」に入った。韓国メディアが報じた。同誌は8日「21世紀最高の歌250選（The 250 Greatest Songs of the 21st Century So Far）」を発表し、「Hype Boy」は206位に入った。選定理由について同誌は「若い世代の文化と片思いのときめきを伝染性の強い魅力で表現