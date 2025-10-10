NYANPiPi（ニャンピピ）の新曲「REAL7」がリリースとなった。NYANPiPiがこれまで直面してきた現実を真正面から描いた、極めてパーソナルな楽曲だ。幼少期のいじめ経験や、自宅への侵入・破損被害、信頼していた人物による金銭的トラブル、さらに2024年には幼少期以来となる「お前を産むのではなかった」という言葉を受けるなど、深い傷と向き合いながらも、音楽によって立ち上がる決意を込めた楽曲だ。「もう過去の自分には戻らな