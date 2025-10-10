テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１０日、自民党の高市早苗総裁と公明党の斉藤鉄夫代表が連立の是非についてこの日、会談することを報じた。番組では、自民党との連立を巡って公明党が９日に幹部らの会合を開いたことを伝えた。公明側は連立の条件として派閥裏金事件の真相解明と企業・団体献金の規制強化を求めており、自民側が受け入れるかどうかが焦点となる。自公党首会談は７日にも行