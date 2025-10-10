金の第4代皇帝・海陵王の無軌道な猟色ぶりは、常軌を逸していた（写真：せいちゃん／PIXTA）中国にしか現れなかった特異な空間、後宮。歴代の王朝は次々と変わっていったが、絶対的な権威と権力をあわせもつ一人の支配者が君臨する中央集権的な統一国家、という中華帝国のシステムは続き、それを後宮が支えた。その後宮から中国史を描く初めての新書『後宮宋から清末まで』（明治大学法学部教授・加藤徹著）より、今回は征服王朝