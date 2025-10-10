ビッグテック企業がこぞってロボット企業を傘下に収めている。人工知能（AI）の発展が加速するほどロボット市場が拡大すると見て、“賢い”企業を急いで探している様相だ。孫正義会長が率いる日本のソフトバンクグループ（SBG）は、スイスABBのロボット事業部を買収する契約を締結したと8日（現地時間）、発表した。買収金額は53億7500万ドル（約8230億円）で、来年までに買収を完了する予定だ。ABBはBMWなどに産業用ロボットを供