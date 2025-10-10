俳優でコメディアンのセス・ローゲン（４３）が、米テレビ界最高峰のプライムタイム・エミー賞の司会を「禁止された」と語った。自身の番組『ザ・スタジオ』が今年の授賞式でコメディ作品として史上最多の１３部門を受賞したにもかかわらず、２０２１年のパンデミック期以来、司会のオファーは来ていないという。 【写真】司会を禁止された!?セス・ローゲン 『ジミー・キンメル・ライブ！』に