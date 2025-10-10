新婚パワー全開のトップだ。「大和証券Mリーグ2025-26」10月9日の第1試合は、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）が自団体の研修生・山崎南湖さんとの入籍を発表後の初トップ獲得。今期5戦3勝でラス無しと、絶好調をキープした。【映像】愛妻にメッセージを贈る園田賢この試合は東家から園田、KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）、渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）、TEAM雷電・黒沢咲（連盟）の並びで開始。東2局、園田