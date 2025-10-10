山形市の住宅街で9日夜、クマ1頭が目撃されました。警察と市の職員が現場周辺をパトロールし、警戒に当たっています。山形市によりますと、9日午後8時40分ごろ、山形市富の中2丁目の市道でクマ1頭が目撃されました。クマの体長はおよそ1メートルで、成獣とみられています。クマは西に向かって道路を歩いていたということです。これまでの所、人的・物的被害は確認されていません。現場は南沼原小学校から南に500メ