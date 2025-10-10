「フェニックス・リーグ、広島３−６楽天」（９日、生目の杜運動公園第２野球場）広島・佐々木泰内野手（２２）が９日、みやざきフェニックス・リーグの楽天戦で今リーグ初の長打を放った。「３番・指名打者」でフル出場し、八回に左翼線へ適時二塁打。今季は１軍で５４試合に出場して打率・２７１も本塁打はなかった。長打と打点が今秋のテーマ。１１日からの第２クールでは、打撃コーチと二人三脚で打撃改良に取り組んでいく