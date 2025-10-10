アリーズカンパニーは、旅行計画アルファを買収した。旅行計画アルファは、2012年に設立。法人出張手配、業務渡航手配、団体旅行手配、ロケ・取材移動の手配を手掛けている。国内線航空券とJR乗車券の自社発券も可能であるほか、宿泊施設2,000施設との直接契約を行っている。アリーズカンパニーは、1,300社以上に提供している企業向け出張手配サービス「CosPro（コスプロ）」でのホテル・鉄道の手配サービス拡充させる。