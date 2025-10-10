南野拓実が所属しているASモナコは9日、2023年夏から指揮を執ってきたアディ・ヒュッター監督の解任を決定したようだ。モナコは今シーズンやや苦しい立ち上がりとなっており、リーグアンでは4勝1分2敗の5位。チャンピオンズリーグでも第1節のクルブ・ブルッヘ戦で1-4と敗戦するなど難しい状況にあった。『L'Equipe』が報じたところによれば、モナコは木曜日にヒュッター監督に解任の決定を伝達したとのこと。その理由は成績不振の