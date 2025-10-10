朝ドラこと連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK）の主人公は、松江の没落士族の娘で、『怪談』でおなじみの小泉八雲と結婚した小泉セツをモデルにした人物だ。演じるのは高石あかり（「高」の表記は、正確には「はしごだか」）。朝ドラの初週はたいてい子ども時代が描かれ、『ばけばけ』もそうだ。ただ、第1週の冒頭、未来の姿として登場し、第5回で18歳となり、第2週から颯爽と登場している。朝ドラヒロインとして注目されている高石