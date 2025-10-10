老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、厚生年金に加入し続けるのと、繰り下げ受給を選ぶのはどちらが得かという質問です。Q：厚生年金に入り続け将来の年金額を上乗せするのと、勤務形態を変えて繰り下