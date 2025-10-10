なぜ部下は上司に相談せず、生成AIの言うことを鵜呑みにするのか。評論家の與那覇潤氏は「この現象は今に始まったことではない。“日本人らしさ”の象徴ともいえる」という――。（取材、構成＝ライター・島袋龍太）写真＝iStock.com／takasuu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takasuu■日本人は判断を第三者に委ねがち上司や同僚よりも「生成AI」を頼る若手社員が問題になっています。生成AIは時に支離滅裂な答えを返し