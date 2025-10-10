【エルサレム＝金子靖志】イスラエル政府は１０日、米国提案のパレスチナ自治区ガザの和平計画の「第１段階」となる戦闘停止と人質解放を正式に承認した。イスラエル軍は２４時間以内に合意済みのラインまで撤退し、イスラム主義組織ハマスは７２時間以内に人質の解放を始める見通しだ。トランプ米大統領は１２日にもエルサレムを訪問する。