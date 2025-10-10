サッカー日本代表の南野拓実選手が、10日行われるキリンチャレンジカップ2025パラグアイ戦へ向け、コメントしました。対戦相手のパラグアイについて「セットプレーがすごく強いチーム。南米らしく球際で勝負にこだわる姿勢があるチーム。そういうデュエルとか一対一の場面で負けないようにすることが一つの明日求められることかなと思う。前回出た課題というか、最後のフィニッシュでの質のところだったり、ラストパスの質、そうい